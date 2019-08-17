2019/08/17 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يدعو للحوار بين الهند وباكستان بشأن "أزمة كشمير" أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا إثر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى حوار بين الهند وباكستان حول الأزمة في إقليم كشمير.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن "الرئيس أكد مجددا أهمية أن تحد الهند وباكستان من التوتر بشأن ولاية جامو وكشمير من خلال حوار ثنائي".وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، أعلن في وقت سابق أن خان بيّن لترامب مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.وجاء الاتصال الهاتفي بين ترامب وخان بعد مقتل 5 أشخاص على الأقل، في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الهند وباكستان، وسط تصاعد التوتر بين الخصمين النوويين، منذ ألغت نيودلهي الحكم الذاتي في الشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس الجاري.وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم المتنازع عليه، لكن الحادث الأخير وقع بعد أن حذرت باكستان من استعدادها لمواجهة أي هجوم هندي على كشمير.وقال قرشي خلال مؤتمر صحفي: " تحدث (خان) إلى الرئيس ترامب.تم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة وخصوصا الوضع في كشمير المحتلة".

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