2019/08/17 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب حسن نصر الله ينفي وجود فرع لحزب الله اللبناني في العراق ويكشف علاقته بـ «مقتدى الصدر»

كلمة -

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نفى نائب الامين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم،

امتلاك الحزب لأي ذراع سياسي او عسكري في

العراق.

"وكشف في حوار متلفز تابعه «موقع كلمة الإخباري»

عن ممارسة الحزب لـ "دور الوساطة بين جناحي حزب الدعوة «حيدر

العبادي» و«نوري المالكي» ولكن لم نمارس دورا في تشكيل الحكومة

العراقية الحالية".

وقال: إن "أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يتمتع بعلاقة شخصية

مع السيد مقتدى الصدر".

ونفى قاسم "تأسيس حزب الله لأي جهة سياسية او عسكرية وليس لدينا

إشراف او إدارة عليها" مؤكدا ان "كتائب حزب الله لا ترتبط بنا وهي

فصيل قائم بذاته ونشأته عراقية ويوجد تنسيق معهم".

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