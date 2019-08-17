2019/08/17 | 07:52

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ظريف ينهي زيارته إلى قطر وسيتوجه اليوم إلى الكويت

كلمة -

متابعة

أفادت وسائل إعلام عالمية، يوم السبت، بأن وزير الخارجية

الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجه صباح اليوم إلى دولة الكويت لبحث

ملفات إقليمية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس

موسوي، أن ظريف سيتوجه السبت إلى الكويت ليلتقي نظيره الكويتي، فضلا

عن عدد آخر من كبار المسؤولين لبحث القضايا الخاصة بالعلاقات

الثنائية وآخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خلال

الزيارة التي تستغرق يوما واحدا فقط.

وأضاف أن ظريف سيغادر الكويت يوم الأحد عائدا إلى طهران في ختام

زيارته.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قام بزيارة للدوحة،

الاثنين الماضي، التقى خلالها نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل

ثاني، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات

الاهتمام المشترك.

وأكد ظريف خلال لقائه أمير قطر على "رؤية إيران لتطوير العلاقات مع

جميع جيرانها، مشيرا إلى أن العلاقات الإيرانية القطرية كنموذج

للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة"، وأضاف أن الإرهاب

الاقتصادي ضد الشعب الإيراني لا يجدي نفعا وأنه قد زاد من انعدام

الأمن الإقليمي.

من ناحيته، أكد أمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثاني، على

العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وجيرانها، والمشاورات القطرية

الإيرانية الثنائية حول القضايا الإقليمية والدولية والجهد المشترك

التي تبذله طهران والدوحة لحل المشاكل الإقليمية.



كما أكد استعداد

بلاده لفرض السلام والاستقرار في المنطقة.

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