التحالف الدولي يعلن امتثاله لأمر عبد المهدي الخاص بطلب موافقته حصراً للتحليق بأجواء العراق

2019/08/17 | 08:14

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة التزامه بأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عب...





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