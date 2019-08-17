حسن أحراث - يوم غادرنا دهاليز ابن رشد بالدار البيضاء..

2019/08/17 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث الوجهة: منزل عائلة الرفيق نور الدين جوهاري بحي سيدي معروف بالدار البيضاء.كانت لحظة فرح وحسرة في نفس الآن.فرحنا لانتصار معركة الشهيدين بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري، وتحسرنا لغيابهما..تفاجأت عائلة الرفيق نور الدين بزيارتنا غير المتوقعة.فلم تكن حتى لتتخيل ذلك؛ ونفس الشيء حصل مع عائلتي بمراكش بعد الاتصال الهاتفي بها.وسبب المفاجأة هو الإدراك العميق لقوة تشبثنا بمعركتنا وبمواقفنا ودربنا النضا......

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