البيت الأبيض يعلن استمرار المحادثات الأفغانية

2019/08/17 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي يوم الجمعة لمناقشة المحادثات في أفغانستان.

واضاف، إن الاجتماع جرى بشكل جيد

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