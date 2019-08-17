عودة أجهزة الكمبيوتر للعمل بعد عطل في مطارات أمريكية

2019/08/17 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عادت للعمل بعد أن أدى عطل في أنظمة إدارة الجمارك وحماية الحدود يوم الجمعة

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