2019/08/17 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الصدر لعبد المهدي: ما عاد صبر الشعب هيناً على انعدام الخدمات وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "أموراً مهمة" لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال الصدر في تغريدة له على تويتر: "أمور مهمة أوجهها لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة أخوية ينتفع بها في عمله، وهي مطالب شعبية نادت بها المرجعية والشعب معاً، وأنا له من الناصحين، والإ فإن الإستمرار بهذا المنحى لا يكون مقبولاً شرعاً وعقلاً بل وغير مقبول شعبياً أيضاً".وأشار الى النقطة الأولى: الإلتزام الكامل {بالاستقلالية} وعدم الميول لطرف دون آخر، والإ سيكون الإنحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد {للدولة العميقة}".النقطة الثانية: ملف الخدمات لا زال متلكئاً ويكاد أن يكون معدوماً، فنرجو من رئيس مجلس الوزراء السعي الحثيث والملموس لتفعيل الخدمات فقد تضرر الشعب كثيراً وما عاد الصبر على ذلك امرأ هيناً".النقطة الثالثة: لم نرَ أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الإطلاق الا اللمم، وهذا السكوت يكاد أن يكون إذناً بالفساد، فإذا صدق ذلك فسيصب علينا البلاء صباً، ولات حين مناص".النقطة الرابعة: الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الامنية واستقلالية القرار العراقي وعدم التردد في معاقبة من يعم على إضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة".

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