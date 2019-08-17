2019/08/17 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة الجمارك الأمريكية: تعطل أنظمة إدخال بيانات المسافرين على مستوى البلاد

كلمة -

متابعة

قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وهي

الوكالة المسؤولة عن فحص بيانات المسافرين الذين يصلون إلى موانئ

الوصول والدخول الأمريكية، إن إحدى شبكات أنظمة الكمبيوتر لديها

تعرضت لعطل أدى إلى انقطاع الخدمة في جميع أنحاء

البلاد.

وقالت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إن مطار جون فوستر كيندي قال في

تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن نظام إدخال

البيانات تعطل يوم الجمعة، في جميع المطارات على مستوى البلاد.

وأوضحت هيئة الجمارك في تغريدة لها على ” تويتر” ، :” يواصل موظفو

مكتب الجمارك وحماية الحدود معالجة بيانات المسافرين الدوليين

استخدام إجراءات بديلة حتى تعود الأنظمة إلى العمل إلكترونيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الجمارك الأمريكية: تعطل أنظمة إدخال بيانات المسافرين على مستوى البلاد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الجمارك الأمريكية: تعطل أنظمة إدخال بيانات المسافرين على مستوى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).