إعلامي رياضي: اتحاد الكرة سيقيل كاتانيتش لتصحيح خطئه ولا بديل عن المحلي

2019/08/17 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد الإعلامي الرياضي، عدنان لفتة، خيار اتحاد الكرة العراقي بإقالة مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، "لتصحيح خطأ" التعاقد معه.

وقال لفتة في برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة، ان "اتحاد الكرة أمام خيارين أحلاهما مر" مشيراً الى ان "إقالة كاتانيتش قبل شهر أيلول لتجنب الشرط الجزائي في عقده وقيمته مليوني دولار وكذلك لاستغلال عدم رضا الجمهور على نتيجة غرب اسيا وخسارة العراق للقب الذي كان في متناول اليد".وأكد ان "هناك الكثير من الملاحظات السلبية على كاتانيش وهذه فرصة وجدها اتحاد الكرة لإقالته ويكون في مأمن من ضغط الجمهور ويسمي مدربا محليا يقبل بمهمة تدريب المنتخب لتصفيات المونديال".وأشار شهد الى، ان "اتحاد الكرة يحاول تصحيح خطأه بالتعاقد مع كاتانيتش واتحاد الكرة مسؤول أولاً وأخيراً عن التعاقد معه والدفاع عن سيرته الكروية واليوم بات اتحاد الكرة لا يشعر بالثقة به الذي لم يتعهد للاتحاد بالتأهل للمونديال كما لم يحصل تطوراً في اداء المنتخب مع كاتانيتش".وتوقع لفتة ان "يكون باسم قاسم وعبد الغني شهد هما المرشحين لخلافة كاتانيش ويبقى شهد الأقرب للمهمة" مضيفاً "لا اعتقد ان ادارة اتحاد الكرة تتمتع بثقافة الاستقالة واحترام الجماهير اذا فشلت في تأهل المنتخب الوطني".انتهى

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