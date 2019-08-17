بغياب ميسي.. برشلونة يخسر أمام بيلباو في إفتتاح الليغا

2019/08/17 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلقى برشلونة حامل لقب الليجا، خسارة بهدف دون رد أمام أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد أرتيز أدوريز في الدقيقة 89 من ركلة مقصية مميزة.واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، وفي الوسط دي يونج، ألينيا، وسيرجي روبيرتو، وثلاثي هجومي جريزمان، ديمبلي وسواريز.وعلى الجانب الآخر، اعتمد جازيكا جاريتانو المدير الفني لأتلتيك بيلباو على طريقة لعب (4-2-3-1)، بوجود سيمون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كابا، نونيز، ألفاريز، وبيريشيتش، وفي الوسط لوبيز، جارسيا، دي ماركوس، راؤول جارسيا، ومونياين، ومهاجم وحيد إيناكي ويليامس.بدأ أصحاب الأرض المباراة بتهديد مُبكر عبر المهاجم ويليامس الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب، وباغت الحارس تير شتيجن بتسديدة قوية، تصدى لها الألماني ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 9.وواصل ويليامس تهديده لمرمى الفريق الكتالوني، حيث أرسل تسديدة قوية من الجهة اليسرى وأيضًا تير شتيجن في الموعد وتصدى للكرة في الدقيقة 16.وعلى الرغم من استحواذ برشلونة على الكرة، لكن دون أي تهديد على مرمى أتلتيك بيلباو، وكان أصحاب الأرض هم الأخطر وخاصًة في الهجوم العكسي.واستمرت محاولات لاعبي أتلتيك بيلباو على مرمى تير شتيجن، وهذه المرة تسديدة من خارج المنطقة عبر أوناي لوبيز في الدقيقة 30، وتصدى لها الألماني.واستغل لويس سواريز خطأ قاتل من مدافع بيلباو في التمرير، لينفرد بالمرمى، وسدد بقوة لكن القائم الأيمن حرمه من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31.وأهدر راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه، حيث استقبل تمريرة عرضية من الجانب الأيمن في منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاءت ضعيفة وتصدى لها تير شتيجن بسهولة في الدقيقة36.واشتكى الأوروجوياني لويس سواريز من آلام في القدم، إثر تدخل مع مدافع بيلباو، ليُقرر إرنستو فالفيردي الدفع بالبرازيلي رافينيا بدلا منه في الدقيقة 37.وتحول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مهاجم صريح على أرض الملعب، ورافينيا دخل للعب كجناح أيمن، وتحول ديمبلي إلى الجهة اليسرى.وفي أول فرصة للبديل رافينيا، كاد أن يُسجل الهدف الأول لبرشلونة، حيث قام بتسديد كرة صاروخية لمست يد الحارس واصطدمت بالعارضة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي الدفع بإيفان راكيتيتش بدلا من الشاب ألينيا، من أجل دعم خط الوسط الذي مثل ثغرة كبيرة خلال الشوط الأول.وجاء أول تهديد من البارسا عبر البديل راكيتيتش، من كرة رأسية إثر استغلاله لركلة ركنية، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس سيمون في الدقيقة 49.وظهر برشلونة بأداء أفضل خلال الشوط الثاني، وأكثر تهديدا لمرمى بيلباو بعدة محاولات عبر جريزمانوراكيتيتش ورافينيا، بينما تراجع أصحاب الأرض وبدأوا في الاعتماد على الهجوم العكسي.وبمجهود فردي مميز، راوغ رافينيا دفاعات أتلتيك بيلباو وسدد كرة قوية، لكن الحارس حولها إلى ركنية في الدقيقة 79.وقام فالفيردي بالدفع بالشاب كارليس بيريز بدلا من سيرجي روبيرتو لتدعيم الهجوم لخطف هدف الانتصار، حيث تواجد بيريز على الطرف الأيمن، وتحول ديمبلي على الطرف الأيسر، وعاد رافينيا إلى خط الوسط، معالقيام بالزيادة العديدة في حالة الهجوم.ومن مقصية رائعة اقتنص أرتيز أدوريز لاعب بيلباو البديل، هدفا قاتلا في شباك برشلونة في الدقيقة 89، ليمنح فريقه النقاط الثلاث على حساب حامل اللقب.انتهى

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