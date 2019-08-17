الجملة العصبية تستقبل ٢٧٥ اصابة طارئة خلال العيد

2019/08/17 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية عن استقبالها ٢٧٥ حالة طارئة خلال عطلة العيد، بينها إصابات بالرأس والحبل الشوكي، مشيرة الى، ان من بينها

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