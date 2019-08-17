2019/08/17 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، السبت، المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إن “هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على قروض بسماية السكني”.وأشار إلى، أن “المصرف وضع شعارا أن العام الحالي هو عام تصفية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يصدر بيانا بشأن المواطنين المتلكئين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية لقروض بسماية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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