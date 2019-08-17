2019/08/17 | 09:28

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الرافدين يصدر بيانا بشأن المواطنين المتلكئين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية لقروض بسماية

دعا مصرف الرافدين، السبت، المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط

شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "هناك بعض المواطنين

متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على

قروض بسماية السكني".

وأشار إلى، أن "المصرف وضع شعارا أن العام الحالي هو عام تصفية

الديون واسترداد حقوقه المتأخرة والمترتبة بذمة زبائنه المتلكئين

والمتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من الأموال ولاسيما المتلكئين من دفع

الاقساط الشهرية من مجمع بسماية السكني".

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