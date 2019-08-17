2019/08/17 | 09:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجملة العصبية: 275 اصابة طارئة خلال العيد بينها 150 حادث سير وسقوط من مرتفع) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجملة العصبية: 275 اصابة طارئة خلال العيد بينها 150 حادث سير وسقوط من مرتفع
السبت
17
أب
2019 :
09:24 am
17
الجملة العصبية: 275 اصابة طارئة خلال العيد بينها 150 حادث سير وسقوط
من مرتفع
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجملة العصبية: 275 اصابة طارئة خلال العيد بينها 150 حادث سير وسقوط من مرتفع) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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