برشلونة يُعير كوتينيو الى بايرن ميونيخ

2019/08/17 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم برشلونة الإسباني،امس الجمعة، أن النادي الكتالوني اتفق مع بايرن ميونيخ الألماني، على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو للأخير، بنظام الإعارة.وتوصل برشلونة الإسباني إلى “اتفاق مبدئي” لإعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، حسب ما أعلن فييرمو أمور، مدير العلاقات في النادي الكتالوني.وقال أمور لشبكة “موفيستار لا ليغا”: “نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق

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