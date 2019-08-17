صحة الرصافة تسجل 615 حادث خلال عطلة عيد الاضحى

2019/08/17 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، السبت، عن تسجيل 615 حادث خلال عطلة عيد الاضحى، مبينة ان من ضمنها 169 من جراء استخدام الدراجات النارية (التك تك).وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “دائرة صحة بغداد / الرصافة سجلت خلال عطلة عيد الاضحى 615 حادث”، مبينا انها “سجلت

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