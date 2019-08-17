2019/08/17 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية “غريس-1″، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة “غريس 1″، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.هذا وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تصدر مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق النعيم نيوز.

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