بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع كوتينيو

2019/08/17 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب فريق برشلونة، في صفقة من العيار الثقيل لصالح النادي البافاري.

وكان إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قد استبعد كوتينيو من قائمة مباراة امس الجمعة ضد أتلتيك بلباو والتي خسرها الفريق 1-0 بالجولة الأولى من الليغا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ على "تويتر"، صورة لكوتينيو وقالت أن اللاعب سينتقل إلى النادي البافاري في الصيف الحالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وكشفت التقارير الإسبانية أن اللاعب رفض أن يكون طرفاً في صفقة مواطنه نيمار.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى صفوف برشلونة في شتاء 2018 قادماً من ليفربول في صفقة قياسية قدرت بـ145 مليون يورو.

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