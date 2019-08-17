2019/08/17 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، أن الوزارة ستحاسب كل من يسيء للمؤسسة العسكرية، مشيرا الى أنها ستلجأ للقانون لمحاسبتهم.وقال الخفاجي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إن “الانتصارات التي حققها الجيش تؤرق “البعض”.وأضاف أن الجيش العراقي يعد من بين أفضل الجيوش في العالم اليوم.وتابع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تتوعد المسيئين للجيش: من يدعو لحله يريد الفوضى المركز الخبري الوطني.

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