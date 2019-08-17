الولايات المتحدة تصدر مذكرة لضبط ومصادرة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1

2019/08/17 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودليكشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” ومصادرتها، بعد يوم على إصدار قاضٍ في جبل طارق قراراً يسمح للناقلة المحتجزة بالإبحار.

ودعت الولايات المتحدة لاحتجاز الناقلة ومصادرتها، في الوقت الذي كانت لا تزال فيه الجمعة راسية في مياه تسيطر عليها بريطانيا في المتوسط، وذلك لاتهامها بالتخطيط “لدخول النظام المالي الأميركي بطريقة غير قانونية، لدعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سورية، للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة أجنبية إرهابية”، بحسب وزارة العدل.

ونصت المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله، إضافة إلى 995 ألف دولار، خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية”، والاحتيال المصرفي، وتبييض الأموال، ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا، في وقت سابق الجمعة، أن الناقلة تستعد للإبحار، بعد أن أمر قاضٍ في جبل طارق بالإفراج عنها بعد ستة أسابيع من احتجازها.



وكان من المتوقع أن يتم تغيير اسم الناقلة “غريس 1” وعلمها أيضاً، لترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة، وفق ما صرح به مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانئ الإيرانية جليل إسلامي للتلفزيون الإيراني.



لكن مصدراً قال إن السفينة كانت تنتظر وصول طاقم جديد يحلّ مكان طاقمها القديم قبل مغادرتها جبل طارق.

وكان رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، قد أعلن أمس، أنه بوسع الناقلة الإيرانية، التي احتجزت في الرابع من تموز، المغادرة بمجرد أن تكون مستعدة للإبحار، مؤكداً أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أميركية لمنعها من المغادرة.

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