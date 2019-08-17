2019/08/17 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأنتقد النائب عن كتلة الحكمة، محمد اللكاش، عدم ضبط رئاسة مجلس النواب ولجنة السلوك النيابي، لبعض اعضاء مجلس النواب في تصريحاتهم لوسائل الاعلام، داعيا الى رفع الحصانة عن 21 نائب مطلوبين الى القضاء.

وقال اللكاش في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “يحاول البعض من أعضائها والذين لا يتجاوز عددهم بعض أصابع اليد بحرف هذه السلطة عن مسارها التشريعي والرقابي من خلال بعض التغريدات او اللقاءات الصحفية متجاوزين على الدستور والقانون والذوق العام وإظهار بعض الكلمات السوقية والتي لا تمت الى أخلاق وعادات وطباع العراقيين بأي نحو كان حتى في لغاتهم “العامية” وكيلهم بعض الاتهامات الباطلة للبعض”.

وأضاف اللكاش “كنّا نتمنى من رئاسة مجلس النواب ولجنة السلوك النيابي ان تضبط إيقاعات البعض من أعضاء المجلس وان تتخذ بحقهم بعض الإجراءات الانضباطية كونهم تمادوا بغيهم حتى وصل الحال بهم الى التجاوز على منبر الجمعة في كربلاء المقدسة هذا المنبر الذي انطلقت منه الفتوى المباركة للأمام السيد علي السيستاني وهو نفسه الذي حفظ وحدة العراق وهو المنبر الوحيد لجميع أطياف الشعب العراقي”.

وأكد اللكاش “بان دور الادعاء العام لازال مغيبا في هذه القضايا” مجدداً “مطالبته مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه الـ 21 والتي صدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم من قبل القضاء العراقي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: على رئاسة البرلمان ان تضبط بعض النواب وترفع الحصانة عن الطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: على رئاسة البرلمان ان تضبط بعض النواب وترفع الحصانة عن الطلوبين للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).