التحديث البايومتري يضع مفوضية الانتخابات على المحك.. والفيصل نسبة الـ 75 في المئة (تقرير)

2019/08/17 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

سابقت

مفوضية الانتخابات الزمن لتحديث نسب الناخبين في جميع المحافظات العراقية والوصول

إلى نسبة 75 في المئة، وفق القانون الذي أقره مجلس النواب، لاعتماد البطاقة

البايومترية، فيما رأى نواب في البرلمان أن إبقاء نسبة 25 في دون تحديث واعتماد

البطاقة القديمة قد يفتح الباب أمام التزوير من جديد.

وأشاد

مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، بإقرار التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس

المحافظات غير المنتظمة باقليم، رقم 12 لسنة 2018، الذي صوت عليه مجلس النواب،

مؤخرًا، واعتمادة جملة توصيات، من ضمنها اعتماد البطاقة البايومترية، إلا في

المحافظات التي لم تحقق نسبة تحديث 75 في المئة، فضلًا عن اعتماد القانون طريقة

سانت ليغو.





وطريقة “سانت ليغو” هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6 فصاعداً فإن حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.

آلية تحديث بدائية

بدوره

ذكر عضو مفوضية شمس لمراقبة الانتخابات سلمان المياحي أن “نسب الاقبال على

الانتخابات ما زالت توصف بأنها “مرضية” وهذا يعود إلى الظروف التي

يعيشها العراق بشكل عام وبعض المحافظات بشكل خاص، مثل تلك التي شهدت عمليات عسكرية

ونزح العديد من مواطنيها، وعدم عودتهم بشكل كامل إليها، فضلًا عن بعض التعقيد الذي

يشوب عمل أجهزة المفوضية، وهذا ما يحول ربما دون تحقيق نسب إنجاز تكفي لإجراء

الانتخابات في بعض المحافظات”.

وأضاف في تصريح لـ “النور نيوز” أن ” آلية المفوضية في مسألة التحديث ما زالت بدائية، وبحاجة إلى عدد من المستمسكات، وتحديد مدة زمنية للتحديث، وعدم فتح الوقت بشكل كامل، بالرغم من أن موظفي المفوضية ليس لديهم أعمال في الوقت الذي تنتهي في المفوضية من أعمال تحديث البيانات”.

من

جهته كشف رئيس مجلس المفوضين، معن الهيتاوي عن استكمال نحو 40 بالمئة من الجدول

الزمني الخاص بانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في شهر نيسان من العام 2020.

وقال

الهيتاوي في تصريح صحفي، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،

اكملت 40 بالمئة من جدولها الزمني الخاص

بالتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في نيسان من العام المقبل

“، مبيناَ أن “عمليات تسليم بطاقة الناخب بلغت 75 بالمئة، بشكل

عام”.





وبحسب

الهيتاوي فإن “المفوضية ستركز على استكمال التسجيل البايومتري للناخبين،

والسيطرة على الاستعدادات اللوجستية بعد توفير الأموال والقانون والوقت الكافي،

فضلاً عن الحملة الاعلامية المكثفة لاستقطاب الناخبين ورفع نسبة المشاركة التي

ستكون الشغل الشاغل للمفوضية خلال المرحلة المقبلة”.

ولفت إلى أن “تدقيق سجلات الناخبين في كركوك بدأ العمل به منذ 3 اشهر، بعد نقاشات مستفيضة جرت مع اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابيتين، إضافة إلى حضور ممثلي وزارات الداخلية والتجارة والصحة والتخطيط اجتماعات في مقر المفوضية لمناقشة هذا الأمر، باعتباره من صلب عمل تلك الوزارات وما على المفوضية سوى تزويدها بقواعد البيانات التي تستطيع من خلالها مقاطعة المعلومات وإيجاد الاختلاف فيما بينها”.

تحديث سجلات الناخبين ميدانياً

وتسعى

المحافظات المحررة إلى تحقيق نسب إنجاز بـ 75 في المئة، للمشاركة بفاعلية في

الانتخابات، المقبلة، خاصة مع وجود مخيمات للنازحين وضعف الاقبال على المشاركة في

التحديث البايومتري.

ولجأ

مكتب مكتب المفوضية العليا للانتخابات فرع نينوى، بتحديث سجل الناخبين ميدانياً

عبر النظام البايومتري، بعد ضعف الاقبال على مراكز التحديث في المحافظة.

ويقول

مدير اعلام مكتب المفوضية في محافظة نينوى إن “سبب ضعف الاقبال من قبل

المواطنين على تحديث سجلهم الانتخابي يعود لإلى ردود الفعل السلبية من المشاكل

التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة، وهذا انتج في النهاية إلى ضعف الاقبال

على تحديث البيانات”.

ويشير

إلى إن “مكتب الانتخابات وضع خطة تقضي بعدم انتظار المواطن، إنما الذهاب إليه

من خلال تشكيل فرق جوالة عددها ١٦ فريقاً، تعمل ميدانياً ليل نهار على الوصول إلى

المواطن والعمل على تحديث سجله الانتخابي”.

وتابع

أن ” نسب التحديث قاربت الآن من الوصول إلى ٥٠٪”.





وبحسب التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨، فإنه يجب اعتماد البطاقة البايومترية كوثيقة رسمية، وإلزام جميع الموظفين بتحديث واستلام البطاقة.





بدوره

أكد عضو مجلس المفوضية حازم الرديني أن المفوضية مستمرة في تحديث سجلات الناخبين،

ومن المتوقع أن تصل إلى نسب جيدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تكثيف الجهود،

والعمل المتواصل، خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة”.

حازم الرديني – عضو مفوضية الانتخابات

وأضاف

لـ”النور نيوز” أن “نسب التحديث بلغت في عموم العراق 57 في المئة،

بشكل عام ونتطلع إلى تحقيق نسب أعلى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

لكن

هذا التوجه من المفوضية واجه رفضًا من بعض الأوساط السياسية، التي طالبت باعتماد

البطاقة البايومترية، بنسبة 100 في المئة.





وقال

النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، إن موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات سيكون

في شهر نيسان 2020 كما حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف عباس في تصريح إن “تعديل فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات، جاء وفق مقاسات ورغبات الكتل السياسية، ورأي اللجنة القانونية ولجنة الإقليم”، مضيفًا أن “اعتماد نسبة ما يقارب 25% في بعض المحافظات على المستمسكات الشخصية للناخب، دون الاعتماد على هوية البايومتري بنسبة 100% سيفتح الباب أمام الكثير من الإشكالات نحو التشكيك أو التزوير والتلاعب بالأصوات”.

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