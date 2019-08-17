2019/08/17 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، اليوم السبت، عن تسجيل 73 إصابة من جراء استخدام الصجم خلال العيد، محذرة من أن تلك الألعاب تشكل تهديداً حقيقاً على سلامة المواطنين. وقال مدير إعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان له , إنه “تم تسجيل (73) إصابة في الصچم بين الأطفال خلال عيد المبارك في جانب الرصافة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل إصابات من جراء استخدام الصجم خلال العيد في جانب الرصافة النعيم نيوز.

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