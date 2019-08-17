هبوط اضطراري لطائرة خليجية في الكويت لهذا السبب

2019/08/17 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سلطات الطيران الكويتية أن طائره تابعة لدولة خليجية هبطت في مطار الكويت عقب إصابة قبطانها بحالة إغماء، الأمر الذي استدعى إجراء هبوط اضطراري.وأشارت السلطات الكويتية إلى أن سيارة إسعاف كانت في انتظار الطائرة، وجرى نقل قائد الطائرة على الفور إلى مستشفى الفروانية لتلقي اعلاج نظرا لسوء حالته.وذكرت مصادر مطلعة أن الطائرة أقلعت […]

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