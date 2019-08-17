بالصورة.. النيران تلتهم لواء وعد القدو في سهل نينوى

2019/08/17 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى:يس عراق التهمت النيران، فجر اليوم السبت، مقر لواء 30 التابع الى وعد القدو في سهل نينوى، حيث اظهرت الصور ان السنة النيران تسيطر على مقر اللواء.

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