2019/08/17 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، ان العراق لم يستثمر اي موارد غير النفطية.وقال انطوان في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” انهُ “لا تنمية في ظل هدر الاموال وسوء الإدارة”.وأشار انطوان الى ان “العراق لن يبنى بالشعارات وانما بالمناهج”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير اقتصادي: لا تنمية في ظل الهدر والدولة لا تبنيها الشعارات المركز الخبري الوطني.

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