اللواء 30 يوضح بشأن حريق اندلع بمقره في نينوى

2019/08/17 | 09:47

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بغداد اليوم - نينوى

اصدر اللواء 30 ، السبت 17 أب 2019، توضيحاً بشأن حريق اندلع في مقره.

واوضح اللواء 30 في بيان توضيحي أن "الحريق في اللواء 30 مسيطر عليه وجاء للتخلص من الادغال والاشواك في المقر وبعض الاراضي المجاورة ، راجين من الجميع توخي الحذر في نقل الشائعات".

وكانت مواقع اخبارية نشرت انباء عن حصول قصف جوي استهدف مقر اللواء.

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وجاء في بيان للتحالف، نشر على موقعه الرسمي أن "قياديين كبار في مق

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وقالت المديرية في بيان، إن "فرقنا في مركز عين تمر بمديرية دفاع مدني ك

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