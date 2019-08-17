الفتح يعلق على نصائح الصدر ويقر بعمق مشاكل لا يتحملها عبد المهدي وحده

2019/08/17 | 09:50

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح رزاق محيبس، أن تحالفه يراقب اداء حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس في...

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