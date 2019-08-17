خبير اقتصادي: لا تنمية في ظل الهدر والدولة لا تبنيها الشعارات

2019/08/17 | 09:50

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بغداد:سومر نيوز

اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، ان العراق لم يستثمر اي موارد غير النفطية.





وقال انطوان في حديث متلف...

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