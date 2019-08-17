الحكمة تتهم كتلاً بابتزاز الدخيلي وتعلن موقفاً جديداً حول عبد المهدي

2019/08/17 | 09:50

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بغداد:سومر نيوز

قال عضو تيار الحكمة المعارض بشير الدراجي، ان الحراك في مجالس المحافظات اول ملامح الاصلاح بعد سنوات من ت...

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