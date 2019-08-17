2019/08/17 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد.

وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان "جهد مشترك بين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية من الأنواء الجوية وطريق محاذي لسريع محمد القاسم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية من الأنواء الجوية وطريق محاذي لسريع محمد القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).