لواء 30 لـ

2019/08/17 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

نفى لواء 30 للحشد الشعبي الذي يتمركز في نينوى، تعرضه للقصف الجوي، فيما بين ان الحريق في اطراف اللواء، هو حريق مسيطر عليه

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