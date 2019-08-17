2019/08/17 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الشيح حسام الديني البيجاوي الشيخ الأستاذ محمد الأمين كان المنصوري في غامبيا .حيث ألقى الشيخ البيجاوي كلمة بدأها بالتحدث عن سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله ، وعن فكره النيّر والمعاصر, وعن مشاريعه من الجامعات والمعاهد والحوزات، التي تمتاز بالجانب الأكاديمي الشيء الذي تفقده كثير من الحوزات.وأضاف الشيخ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



زيارة الشيخ البيجاوي للشيخ محمد الأمين كان المنصوري في غامبيا النعيم نيوز.

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