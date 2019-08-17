واشنطن تميل لتمديد الترخيص لـ

2019/08/17 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت مصادر مطلعة أن تجدد وزارة التجارة الأمريكية الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات الصينية "هواوي"، لمدة 90 يوما بما يتيح لها شراء المكونات من الشركات الأمريكية.

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