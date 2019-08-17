صحة الرصافة تسجل 73 اصابة بسبب اللعاب الصجم خلال العيد

2019/08/17 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير إعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم تسجيل (73) إصابة في الصچم بين الأطفال خلال عيد المبارك في جانب الرصافة"، داعياً إلى "ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة المحرضة على العنف والمساهمة في قتل فرحة العيد".وأضاف أن" مستشفى ابن الهيثم سجل أعلى الإصابات، حيث تم تسجيل (62) إصابة"، مشيرا الى ان "أغلب تلك الإصابات كانت في منطقة العين وتحديدا لدى الأطفال حيث تم إدخال عدد منها إلى صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج".واوضح، ان" مستشفى الشهيد الصدر سجل (6) حالات ومستشفى الزعفرانية سجل اصابتين، ومستشفى ضاري الفياض اصابتين، والمركز الصحي النهروان الأول الخافر استقبل حالة واحدة فقط"، موضحا ان "هذه الألعاب المحرضة على العنف تساهم في قتل فرحة العيد وتؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها".واكد، ان" دائرة صحة الرصافة أطلقت تحذيرات واسعة ومناشدات متكررة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام المختلفة أوضحت من خلالها خطورة هذه الألعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة المواطن العراقي كونها تساهم في قتل فرحة العيد بإصابات قد تكون بالغة تؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها".انتهى..م.م

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