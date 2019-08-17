2019/08/17 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهم السياسي المستقل النائب السابق عزت الشابندر، ائتلاف سائرون وتحالف الفتح بإضاعة فرصة كبيرة في تشكيل حكومة قوية بسبب عدم اتفاقهما على “الكتلة الأكبر”.وكتب الشابندر على حسابه في تويتر قائلا “تردّد البعض (الفتح وسائرون) بعد نتائج انتخابات 2018 في الذهاب الى مشروع الكتلة الأكبر اضاعَ على العراق الفرصة الأكبر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر: الفتح وسائرون اضاعا “الفرصة الأكبر” على العراق المركز الخبري الوطني.

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