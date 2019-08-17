الرافدين يطالب المتلكئين بتسديد الأقساط الخاصة بقروض بسماية السكني

2019/08/17 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، اليوم السبت، المواطنين لتسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان "تلكؤ بعض المواطنين عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على قروض بسماية السكني”.

واشار الى، ان "المصرف وضع شعاراً أن العام الحالي هو عام تصفية الديون واسترداد حقوقه المتأخرة والمترتبة بذمة زبائنه المتلكئين والمتخلفين عن تسديد ما بذمتهم من الأموال، ولاسيما المتلكئين من دفع الاقساط الشهرية من مجمع بسماية السكني".انتهى/ ف

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