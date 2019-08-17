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منظومة اس-400 الروسية جزء من انظمة الدفاع التركي رغم التهديد الامريكي

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منظومة اس-400 الروسية جزء من انظمة الدفاع التركي رغم التهديد الامريكي

السبت 17 أغسطس 2019 - 9:47

منظومة اس-400 الروسية جزء من انظمة الدفاع التركي رغم التهديد الامريكي

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