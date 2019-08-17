2019/08/17 | 09:59

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الشرطة الاتحادية تدمر مضافات وأنفاقا بعملية أمنية في كركوك

دمرت قوات الشرطة الاتحادية مضافات وأنفاقا بعملية أمنية في كركوك

.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية " ان قطعات الفرقة 5 شرطة اتحادية

نفذت عملية تفتيش وتمشيط قرية دلس في كركوك، وتمكنت من تدمير 3 مضافات

و نفقين لعصابات داعش الارهابي عثر بداخلها على 15 عبوة ناسفة ومساطر

مفخخة وكميات من عتاد BKC ، بالإضافة الى افرشة ومؤن غذائية وادوات

مطبخ تم اتلافها بالكامل .واضاف " ان قطعات الفرقة نفذت ايضا عملية تفتيش قرية الحميرة الكبرى

وقرية العطشانة في ناحية الرشاد وعثرت على مضافتين للعدو عثر بداخلها

على صفائح معبأ بمادة C4 وعبوتين ناسفتين ومسطرتي تفجير بالاضافة الى

لوح للطاقه الشمسيه وعاكسه وجعب عتاد و15 صاعق تفجير و 10 امتار فتيل

عبوات و خيمه 180 باون و ازياء عسكرية للشرطه الاتحادية والحشد شعبي

وكذلك مواد طبيه واخرى كهربائية مختلفه وعدة طبخ ومواد غذاىيه وثلاجه

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