2019/08/17 | 09:59

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طائرات الكيان الصهيوني تشن غارات عدة على أهداف متفرقة من قطاع غزة

شنت طائرات الكيان الصهيوني الحربية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة

عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

وذكر موقع "فلسطين اليوم" أن طائرة إسرائيلية قصفت أحد المواقع

التابعة للمقاومة شرق حي التفاح بصاروخين.



وأضاف أن طائرات الاحتلال

الإسرائيلي استهدفت أرضا زراعية شرق المحافظة الوسطى، اضافة لأرض

زراعية اخرى شرق دير البلح، دون الاعلان عن وقوع اصابات.

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