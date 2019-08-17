الدفاع : العمليات المشتركة تتبنى مهام نقل مخازن السلاح الى مناطق امنة

2019/08/17 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع ،اليوم السبت، ان قيادة العمليات المشتركة تمارس مهامها في القيادة والسيطرة لنقل مخازن السلاح الى مناطق امنة تمهيدا لحصره بيد الدولة .

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