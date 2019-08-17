مصرف الرافدين يدعو المواطنين المتلكئين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية لقروض بسماية

2019/08/17 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني .

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