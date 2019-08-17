امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مهمين في العاصمة

2019/08/17 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في العاصمة.وبينت الأمانة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الالي والبشري في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية ضمن حي […]

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