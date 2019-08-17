2019/08/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المنتظر أن تكشف شركة أبل النقاب عن الجيل التالى من أجهزة آيفون فى 10 سبتمبر، وفقا لصورة مسربة من الإصدار التجريبى iOS 13 beta 7 المسمى “HoldForRelease” ، والذى يتميز بتطبيق التقويم مع تحديد التاريخ على الثلاثاء 10 سبتمبر.وبحسب موقع fonearena الهندى، ففى العام الماضى، أظهرت هذه الصور تاريخ 12 سبتمبر عندما تم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أبل” تكشف عن هواتف آيفون الجديدة في أيلول المقبل النعيم نيوز.

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