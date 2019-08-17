مصر تفتتح مشروعات بإنتاج مليون فدان

2019/08/17 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في مرسى مطروح، غربي البلاد.

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