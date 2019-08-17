2019/08/17 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فوجئ آلاف المسافرين بتعطل أجهزة الكومبيوتر في المطارات الأمريكية في وقت متأخر الجمعة مما شل أنظمة الجمارك وحماية الحدود وجعل المسافرين ينتظرون في طوابير طويلة لإنهاء معاملاتهم.وقالت إدارة المطارات إن العطل مؤقت وأن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة فيما عانى المسافرون في بعض المطارات من فترات توقف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطل يضرب حواسيب المطارات الأمريكية ويحشر المسافرين في طوابير انتظار طويلة وكالة خطوة برس.

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