الجملة العصبية: استقبلنا ٢٧٥ حالة طارئة خلال عطلة العيد

2019/08/17 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مستشفى الجملة العصبية، اليوم السبت، عن استقبالها ٢٧٥ حالة طارئة خلال عطلة العيد اصابات بالرأس والحبل الشوكي، مبينة ان من بينها ١٥٠ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة.وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان تلقت “خطوة برس” إن “طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد وبكادر متخصص

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