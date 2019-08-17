2019/08/17 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه آمر اللواء الثاني بالحشد الشعبي طاهر الخاقاني، السبت، قادة اللواء بضرورة التنظيم في كافة مفاصل العمل داخل اللواء.وقال اعلام اللواء في بيان وتلقته وكالة صدى ان “آمر اللواء الثاني بالحشد الشعبي طاهر الخاقاني التقى، اليوم، بقادة اللواء ومسؤولي الأقسام والمقاتلين وأكد على جملة من الأمور منها العمل بروح المجاهدين والعنوان الجهادي الكبير”.ودعا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر اللواء الثاني في الحشد يوجه قادة اللواء بضرورة التنظيم في كافة مفاصل العمل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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