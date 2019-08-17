القبض على شخصين بتهمة التجاوز على دورية نجدة في واسط

2019/08/17 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/واسط… أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، القاء القبض شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إنه “بخصوص التجاوز الحاصل يوم امس على احد دوريات النجدة في ساحة المتنبي تم ايداع (2) من المعتدين التوقيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم “.وأضافت: “سنبقى مستمرين في […]

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